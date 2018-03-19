غدا.. رئيس "الإنجيلية" يشارك بلقاء "مصر التي نحلم بها" بجامعة بني سويف

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة ومدير الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، سيشارك غدا الثلاثاء، في اللقاء الذي ستنظمه جامعة بني سويف، بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، تحت عنوان "مصر التي نحلم بها".

وأضافت الطائفة، في بيان لها، إن اللقاء سيتناول المشاركة الإيجابية للشباب ودوره في بناء المجتمع، والتماسك المجتمعي وأهميته لهذه المرحلة للعبور إلى المستقبل، وسيحضر اللقاء كل من: "المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب".