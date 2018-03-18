قنصل مصر بملبورن يثني على جهود الكنيسة القبطية في حشد المواطنين

قال السفير محمد الفخري قنصل مصر العام في ملبورن بأستراليا، إن القنصلية المصرية، شهدت زيادة التوافد من الجالية المصرية في أول أيام العطلة الأسبوعية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" على فضائية "إكسترا نيوز" أنه يتوقع حضور المزيد اليوم باعتباره آخر أيام الانتخابات ويوم عطلة أسبوعي أيضًا.

وأثنى الفخري على جهود الكنيسة القبطية، في استراليا في حشد أفراد الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الفخري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، وفرا كل الاحتياجات اللازمة من أجل إنجاح عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشدد قنصل مصر بملبورن على أن القنصلية قامت بتسجيل بيانات الناخبين من أجل سهولة التواصل معهم بعد الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.