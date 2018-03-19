"إيبارشية أسوان": "كورس" للمقبلين على الزواج.. وتوصية شرط الالتحاق

أعلنت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، عن تنظيم كورس جديد للإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية للمقبلين على الزواج، لمدة 4 أيام، اعتبارًا من 7 إلى 10 يونيو المقبل، بقاعة المطرانية بالدور الأرضي.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها، إن ذلك طبقًا لقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بجعل شهادة اجتياز هذا "الكورس" شرطا إجباريًا لإتمام الزواج الكنسي ضمن منظومتها الجديدة لمواجهة أزمة الأحوال الشخصية للأقباط "الطلاق والزواج الثاني".

وأضافت الإيبارشية، في البيان، أن شهادة اجتياز"كورس الإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية" لن تمنح إلا لمن حضر 80% من المحاضرات.

وأشارت الكنيسة إلى أن الأماكن في الكورس الجديد محدودة، وأنه تم اليوم الاثنين فتح الباب لسحب استمارات الالتحاق، مع إحضار تذكية من "أب الاعتراف".