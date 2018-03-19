خبير عن "لغة جسد" الرئيس السوداني: كان متحمسا ومؤمن بما يقوله

"يسعدني أن أكون بينكم في بلدي الثاني مصر، لا أجد نفسي في حاجة للتأكيد على الوشائج والمشتركات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين"، هكذا تحدث الرئيس السوداني عمر البشير، خلال حضوره احتفالية الأسرة المصرية باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اعتزازه بتواجده في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين.

وحلل محمد حسن، خبير لغة الجسد، لغة جسد الرئيس السوداني خلال كلمته في احتفالية الأسرة المصرية، وأكد أن تحرك جسد الرئيس السوداني دليل على تفاعله مع الحضور وثقته في الكلام، بهدف توصيل رسالة واضحة للجميع.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أنه عندما تحدث البشير عن قوة السودان ومصر، رافعًا يده اليمني، ظهر التناغم بين الكلمات والإشارات الجسدية التي تدل على مصداقيته ووضوحه في الكلام، وأنه مؤمن بما يتلفظه من كلمات وليست مجرد معلومات عابرة، لافتًا إلى أن الجسد لا يتفاعل بتلقائية إيجابيًا إلا في الأشياء ذات المصداقية الكبيرة.

وأوضح خبير لغة الجسد، أن التباين في نبرات الصوت بين الحدة والهادئة دليل على التفاعل مع الحضور بهدف تسهيل عملية إيصال المعلومات بكل شفافية، مشيرًا إلى أن حدة الصوت تدل على التحمس والإيمان بما يقوله، مؤكدًا أن لغة جسده تؤكد كلامه.