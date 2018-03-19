تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجاري

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجاري اليوم الإثنين، مع خسائر سهم "فيسبوك"، وترقب قرار السياسة النقدية.

حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.8% أو ما يعادل 444 نقطة ليهبط إلى 24501.6 نقطة ،كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.9% إلى 2699.7 نقطة فيما شهد مؤشر "ناسداك" انخفاضاً قدره 2.5% ليسجل 7294.8 نقطة.

وعلى الرغم من إغلاق كافة مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الجمعة الماضية في المنطقة الخضراء، إلا أنها شهدت خسائر أسبوعية بفعل التوترات السياسية والتجارية.