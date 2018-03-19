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تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجاري

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجاري

الأسهم الأمريكية- ارشيفية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجاري اليوم الإثنين، مع خسائر سهم "فيسبوك"، وترقب قرار السياسة النقدية.

حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.8% أو ما يعادل 444 نقطة ليهبط إلى 24501.6 نقطة ،كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.9% إلى 2699.7 نقطة فيما شهد مؤشر "ناسداك" انخفاضاً قدره 2.5% ليسجل 7294.8 نقطة.

وعلى الرغم من إغلاق كافة مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الجمعة الماضية في المنطقة الخضراء، إلا أنها شهدت خسائر أسبوعية بفعل التوترات السياسية والتجارية.

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