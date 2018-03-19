محلل سياسي: ثُلث الطلاب المسلمين ببريطانيا يتعرضون للإيذاء 

قال يسري حسين، محلل سياسي، إن ثلث الطلاب المسلمين في بريطانيا يتعرضون للإيذاء أو الجريمة بدافع كراهية الإسلام، موضحًا أن الجماعات المتطرفة هي التي نشرت الإسلام في لندن، وذلك أوصل صورة عكس ما يدعو له الأزهر الشريف.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبدالحميد، الاثنين، أن الإسلام الوسطي تم إزاحته من الساحة، خدمة للتطرف، وهناك نشاط ملحوظ لجماعة الإخوان والمتطرفين في لندن، مما أعطى الفرصة لليمين المتطرف للهجوم على الإسلام وكراهية الطلاب المسلمين.

وأشار إلى أن المجتمع البريطاني ديمقراطي ويعي تعاليم الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى احترام الآخر، موضحًا أن المسلمين كان لديهم اندماج مع البريطانيين، ولكن نتيجة جرعة التطرف لدى بعض الفصائل الإسلامية، مما أدى للشقاق بين المجتمع البريطاني، والجالية المسلمة.