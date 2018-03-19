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الوطن

مطرانية بورسعيد تحتفل بعيدي "الصليب والأسرة" بحضور الأنبا تادرس

منذ 21 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
مطرانية بورسعيد تحتفل بعيدي "الصليب والأسرة" بحضور الأنبا تادرس

الأنبا تادرس خلال الصلاة

احتفلت مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، بعيد الصليب حسب الاعتقاد المسيحي، حيث ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد، الصلاة بتلك المناسبة في كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة ببورسعيد، حيث أقيمت زفة الصليب في أرجاء الكنيسة كلها بمصاحبة ألحان الشمامسة.

كما احتفلت المطرانية بعيد الأسرة، وبهذه المناسبة قدم فريق الكورال الترانيم الروحية، وأختتم الأنبا تادرس الاحتفالية بكلمة روحية تحدث فيها عن "عيد الصليب".

يذكر أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية، تحتفل بعيد الصليب مرتين في السنة، الأول في اليوم التاسع عشر من مارس على يد الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والثاني في اليوم العاشر من سبتمبر على يد الإمبراطور هرقل.

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