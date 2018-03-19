عبدالمنعم سعيد عن لقاء السيسي بالبشير: يوم احتفالي

عبر عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره السوداني عمر البشير.

وقال سعيد، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يُذاع عبر فضائية "المحور": "يوم احتفالي، والمناخ في عمومه كان فيه نوع من الاحتفال زي ما يكون اتنين اتخاصموا واتصالحوا تاني ففي كلام عن المودة".

وأضاف: "العلاقة بين مصر والسودان أزلية وراسخة ومتينة لكنها حساسة، ومرت ببعض المنحنيات ولكن الأصل فيها الإخوة والترابط".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم الإثنين، نظيره السوداني عمر البشير، في زيارته للقاهرة ضمن إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.