حملة موسى مصطفى: لم نرصد أي مخالفة لحملة السيسي

نفى عادل عصمت، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسي، ما تردد حول تقديم الحملة شكوى ضد حملة المرشح الآخر بسبب المخالفات الانتخابية، موضحًا أن ما يُنشر عن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم يتم رصد أي مخالفة من حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن حملة المرشح الآخر احترمت الصمت الانتخابي وكذلك حملة موسى مصطفى موسى، مؤكدًا أن حملته ستعقد المؤتمر الصحفي الختامي للحملة يوم الأربعاء المقبل، قبل الصمت الانتخابي لانتخابات المصريين في الداخل.

وأشار إلى أنه يسوق لموسى مصطفى موسى في الصحف ووسائل الإعلام، كما أن قيادات حزب الغد يعتقدون مؤتمرات عديدة على أرض الواقع.