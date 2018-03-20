بعد اتفاق الجانبين.. دبلوماسيون يوضحون فوائد اللجنة المصرية- السودانية

"اتفاق الجانبين على الإعداد للجنة مشتركة برئاسة رئيسي البلدين، على أن تجتمع في الخرطوم العام الجاري"، هكذا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الرئيس السواني عمر البشير، على متانة العلاقات والروابط المشتركة التي تجمع بين مصر والسودان.

"الوطن" تواصلت مع دبلوماسيين لمعرفة تفاصيل اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، حيث يقول السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللجنة تضم مجموعة من الوزراء والمختصين من لجان النقل والتجارة والاقتصاد والتشاور السياسي وغيرها من اللجان المختلفة، لمناقشة بعض المشروعات والملفات الهامة بين البلدين.

اللجنة المشتركة سيكون لها مردودا إيجابيا على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان، وفقًا لـ"بدر" خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أنها تساهم في تفعيل المشروعات والاتفاقيات المعطلة بين الجانبين، بالإضافة إلى زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، علاوة على توطيد العلاقات السياسية التاريخية.

السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رأى أن اللجنة المشتركة لها أهمية كبيرة للجانب المصري والسوداني، نظرًا لتناولها جميع المجالات المختلفة، موضحًا أنه يتم الإعداد لها بشكل جيد لتحضير أهم المشروعات والاتفاقيات، لمناقشتها مع تحديد الصعوبات التي تواجهها وكيفية تجاوزها.

مجالات كثيرة تناقشها اللجنة المشتركة بين البلدين، حسب حديث "حسن" لـ"الوطن"، حيث يتم مناقشة مشروعات الخاصة بالنقل بأنواعه والتجارة والاقتصاد وفرص الاستثمار، علاوة على مناقشة ملف الأمن الحدودي بين البلدين وبين مصر وليبيا والسودان نظرًا لأهمية هذا الملف للجميع.

فوائد كثيرة للجنة المشتركة بين البلدين، تتمثل في تنمية العلاقات بين البلدين وتقليل الخلافات، حسبما ذكر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، موضحًا أن الجانبين يبحثا سبل تسهيل انتقال المواطنين المصريين أو السودانيين وبحث مشاكلهم لإيجاد حلولًا لها.