"شفافية الانتخابات الرئاسية 2018" يقدم تقريرا لـ"الهجرة والخارجية"

يقدم تحالف "شفافية الانتخابات الرئاسية 2018"، تقريره المبدئي عن تصويت المصريين بالخارج في الفترة ما بين 16 و18 مارس الجاري، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والخارجية.

ويتضمن أهم الظواهر الانتخابية الإيجابية التي حدثت من إقبال الناخبين، وزيادة المشاركة السياسية وحسن تنظيم العملية الانتخابية بالسفارات والقنصليات الدبلوماسية، والأداء الانتخابي المتميز للمصريين بالخارج، والذي مثل ملحمة وطنية وصورة حضارية لمصر.

وأشاد عماد حجاب، منسق التحالف، في تصريحات صحفية له، بالدور الكبير الذي قامت به السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال اللقاءات التي عقدتها لتوعية الناخبين بالخارح وتبنيها برنامج لربط المصريين وأبنائهم بالوطن، ودعوتهم للمشاركة في الزيارات والمؤتمرات داخل مصر، وإيفاد بعثات رسمية من الوزارات المعنية لإنهاء مشكلات المصريين بالخارج في تحديث بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر والموقف من التجنيد، والذي كان له أبلغ الأثر في زيادة المشاركة السياسية للمصريين في الانتخابات الرئاسية الحالية بالخارج.

وأضاف أن الدكتور نبيل حلمي، والدكتور أحمد علوي، وعدد من أعضاء التحالف سيقدمون تقريرا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ولوزارة الخارجية.

وتابع: "التسهيلات التي قدمها الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج خلال عملية التصويت ساهمت في تيسيير عملية الاقتراع، والتي ينتظر أن يتم تطبيقها في عملية التصويت داخل مصر أيام 26 و27 و 28 مارس الحالي، ما سيساهم في زيادة الإقبال وعملية التصويت وحسن سير العملية الانتخابية والتي تهتم بها الهيئة بصورة لافتة، وزيادتها لعدد اللجان والقضاة المشرفين على التصويت وتوفيرها لمواد الانتخابات، وتوزيعها لكشوف الناخبين على القضاة وكشوف التصويت بالخارج، حتى يتسنى للمشرفين على اللجان تنظيم أعمالها قبل انطلاق عملية التصويت".

وأوضح منسق تحالف "شفافية الانتخابات الرئاسية 2018"، أن المؤتمرات التي تعقدها الهيئة والبيانات التي تصدرها عن استعدادتها للانتخابات بالداخل وعملية تصويت المصريين بالخارج تدل على الشفافية الكاملة، التي تطبقها على أعمالها وسعيها الدائم لتعريف الرأي العام المصري والدولي ووسائل الإعلام بكافة تفاصيل العملية الانتخابية، وهو أن ما تتبعه الهيئة يمثل نفس الأداء الذي تتبعه الهيئات المماثلة في كبريات الدول والديمقراطيات بالعالم في تنظيمها لأعمال الانتخابات.