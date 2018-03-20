رئيس تحالف "شفافية الانتخابات": الباب مفتوح أمام المنظمات للانضمام

يجتمع أعضاء تحالف "شفافية الانتخابات الرئاسية 2018"، الخميس والسبت المقبلين، للتنسيق بين المنظمات المشاركة في مراقبة الانخابات الرئاسية، ووضع الترتيبات النهائية وإجراءات متابعة الانتخابات بالداخل والتوزيع الجغرافي لأعمال المراقبة، وإصدار التقارير والإفادات عن سير عملية الانتخاب خلال أيام التصويت بالداخل.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس التحالف، في تصريحات صحفية له، إنه ستجرى عمليات التنسيق بين المنظمات المشاركة والمتابعين في 12 محافظة مصرية، لافتا غلأى أن التحالف وجه الدعوات للمنظات الراغبة في التنسيق والتعاون لتغطيبة أكبر قدر من المحافظات، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حلمي أن التحالف ما زال مفتوحا لانضمام المنظمات، بهدف تكوين قاعدة كبيرة من المراقبيين المحليين في هذه الانتخابات بهدف الاستفادة من زيادة أعداد المتابعين، والاستعداد للانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، بقاعدة من المراقبين المحليين تساهم في تطوير أعمال مراقبة الانتخابات القادمة المحلية الوطنية.

حجاب: حضور المصريين وزيادة المشاركة السياسية تعطي رسالة قوية للعالم عن مصر

وأكد الدكتور أحمد علوي، نائب رئيس التحالف، أن التحالف يستند في عمله إلى المرجعية الأساسية له وهو الدستور والقانون بالبلاد، والقرارات والقواعد والضوابط التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، والمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، ومواثيق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التحالف ينتظر أن يغطي 12 محافظة، يمكن زيادتها خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه سيتم اتباع أسلوب العينة، وتكليف كل مراقب بمتابعة اللجان في المربع السكني وملاحظة ومشاهدة الأداء والظواهر الانتخابية، خلال سير عملية الاقتراع بها.

وأكد عماد حجاب، منسق التحالف، أن الأنشطة التطوعية والحيادية والاستقلالية والشفافية والموضوعية، أهم المعايير التي تعتمد عليها التقارير الوطنية الصادرة عن التحالف، موضحا أن هدف التحالف هو دعم الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، وتأييد الدولة المصرية التي تواجه تحديات صعبة في مواجهة الإرهاب ومعركة التنمية.

وأضاف حجاب، أن مشاركة المواطنين المصريين المتوقعة نتيجة زيادة الوعي الانتخابي وعمليات التوعية الانتخابية التي تقوم بها المبادرات المجتمعية والأحزاب السياسية ووسائل الاعلام، ينتظر أن تساهم في زيادة المشاركة السياسية في التصويت بالداخل، والحضور بكثافة أمام اللجان يعطي صورة حضارية جيدة لمصر، ويوجه رسالة للعالم بأن المصريين يد واحدة من أجل مستقبل أفضل للشعب.