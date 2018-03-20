تسجيل الدخول

الوطن

موجز 6 صباحا| الأمم المتحدة تطلب تمكينها بالغوطة وحقوقيون ينتقدون قطر

منذ 40 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| الأمم المتحدة تطلب تمكينها بالغوطة وحقوقيون ينتقدون قطر

أهالي الغوطة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث جددت الأمم المتحدة، أمس، دعوتها الملحة لتمكينها من الاستجابة العاجلة على الأرض، لوقف الوضع الكارثي لعشرات الآلاف من الناس في منطقتي الغوطة الشرقية والعفرين في سوريا.

وفي تصريحات للناطق الرسمي للأمم المتحدة، أمس، أعلن أن السكان في تلك المناطق ومن غادرها مؤخرا هربا من القتال يعيشون بظروف مأساوية ومروعة للغاية، ويعانون من التعب والجوع والصدمات النفسية والخوف، مشددا على الحاجة الملحة لتزويدهم بمساعدات إنسانية عاجلة.

من جهة أخرى، طالب حقوقيون بارزون، المجتمع الدولي، بأن يواجه قطر بحقيقتها والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية، وذلك في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، مساء اليوم.

وعبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، عن استيائه من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بكافة الأشكال، دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك.

وقال أبو سعدة، إن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة، من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا، ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

الأمم المتحدة تطالب بتمكينها من الاستجابة لاحتياجات سكان الغوطة

أرملة الشهيد الشبراوي: "كان جريئا.. وابنه نسخة مصغرة منه"

ندوة حقوقية عربية في جنيف لتسليط الضوء على جرائم نظام قطر وإرهابه

"مباحث أسيوط" تضبط المتهم الثاني بذبح مسنة داخل مسكنها لسرقة قرطها

ساويرس: "محتاج أبيع 200 بيت عشان أكسب زي فيلا في الجونة"

منتجة "أبو العروسة": ممكن نعمل جزء ثاني.. وسوسن بدر: قرار مش سهل

بالفيديو انتشار نسانيس وقرود بشوارع السويس.. والأهالي: بسبب سفينة

أخبار متعلقة

الأمم المتحدة تطالب بتمكينها من الاستجابة لاحتياجات سكان الغوطة

الأمم المتحدة تطالب بتمكينها من الاستجابة لاحتياجات سكان الغوطة
انتخاب مصر نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأسلحة

انتخاب مصر نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأسلحة
الخميس المقبل.. نجم الراب "بيتبول" يناقش أزمة المياه في الأمم المتحدة

الخميس المقبل.. نجم الراب "بيتبول" يناقش أزمة المياه في الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تطالب السلطات الليبية بضمان سلامة المدعي العام العسكري

الأمم المتحدة تطالب السلطات الليبية بضمان سلامة المدعي العام العسكري

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ساويرس عن قرارات السيسي: "مستبيع.. ضحى بشعبيته علشان يعمل الصح"

ساويرس عن قرارات السيسي: "مستبيع.. ضحى بشعبيته علشان يعمل الصح"

بالفيديو| آخرها يوم الأسرة المصرية..مناسبات سياسية شهدها استاد القاهرة

بالفيديو| آخرها يوم الأسرة المصرية..مناسبات سياسية شهدها استاد القاهرة

موجز 6 صباحا| الأمم المتحدة تطلب تمكينها بالغوطة وحقوقيون ينتقدون قطر

موجز 6 صباحا| الأمم المتحدة تطلب تمكينها بالغوطة وحقوقيون ينتقدون قطر

تامر حسني: "بكبر وجمهوري بيكبر.. فيه أجانب بيسمعوني دلوقتي"

تامر حسني: "بكبر وجمهوري بيكبر.. فيه أجانب بيسمعوني دلوقتي"

ساويرس: "بلدنا فيها قوانين.. الجنيه سعره ثابت وده جذب استثمارات جديدة"

ساويرس: "بلدنا فيها قوانين.. الجنيه سعره ثابت وده جذب استثمارات جديدة"

اختيارات الوطن

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

بروفايل| «بوتين».. القيصر زعيماً

بروفايل| «بوتين».. القيصر زعيماً

سجينات القناطر مع أطفالهن..

سجينات القناطر مع أطفالهن.. "فرحة لقاء ورهبة فراق"

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

الأكثر قراءة

عاجل