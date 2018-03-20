موجز 6 صباحا| الأمم المتحدة تطلب تمكينها بالغوطة وحقوقيون ينتقدون قطر

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث جددت الأمم المتحدة، أمس، دعوتها الملحة لتمكينها من الاستجابة العاجلة على الأرض، لوقف الوضع الكارثي لعشرات الآلاف من الناس في منطقتي الغوطة الشرقية والعفرين في سوريا.

وفي تصريحات للناطق الرسمي للأمم المتحدة، أمس، أعلن أن السكان في تلك المناطق ومن غادرها مؤخرا هربا من القتال يعيشون بظروف مأساوية ومروعة للغاية، ويعانون من التعب والجوع والصدمات النفسية والخوف، مشددا على الحاجة الملحة لتزويدهم بمساعدات إنسانية عاجلة.

من جهة أخرى، طالب حقوقيون بارزون، المجتمع الدولي، بأن يواجه قطر بحقيقتها والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية، وذلك في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، مساء اليوم.

وعبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، عن استيائه من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بكافة الأشكال، دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك.

وقال أبو سعدة، إن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة، من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا، ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

الأمم المتحدة تطالب بتمكينها من الاستجابة لاحتياجات سكان الغوطة

أرملة الشهيد الشبراوي: "كان جريئا.. وابنه نسخة مصغرة منه"

ندوة حقوقية عربية في جنيف لتسليط الضوء على جرائم نظام قطر وإرهابه

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