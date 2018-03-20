بدء التحقيق في احتكار سوق الحديد المصري

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و"حماية المستهلك"، التحقيق في شبهة تشير إلى وجود احتكار في سوق الحديد بعد قيام المصانع برفع الأسعار إلى مستويات قياسية مؤخراً.

ووصل متوسط سعر بيع طن الحديد للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شركات الحديد أعلنت أنها تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنوياً، في حين أنها تعمل بطاقة تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنوياً.

ونوه عاطف يعقوب، بأن شركات الحديد رفعت الأسعار بصورة متقاربة وفي التوقيت ذاته، ما يثير شكوكاً حول وجود شبهة تواطؤ.

وتابع "يعقوب": "تراجع واردات الحديد المستورد، والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة، يساعد المصانع المحلية على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي السعر النهائي للمستهلك".