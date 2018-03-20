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الوطن

السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

منذ 2 دقيقة
كتب: علاء يوسف
السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التي وقعت في أغسطس من عام 2013.

كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم لمدة 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع في قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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