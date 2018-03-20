تسجيل الدخول

الوطن

الدولار يرتفع قرشين بـ"مصرف أبوظبي".. ويستقر في "الأهلي المصري"

منذ 4 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
الدولار يرتفع قرشين بـ"مصرف أبوظبي".. ويستقر في "الأهلي المصري"

دولار

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرشين، منتصف التعاملات، في بنك واحد "مصرف ابوظبى الاسلامي"، ليسجل 17.60 جنيه مقارنة ببداية اليوم، كأعلى سعر للشراء.

فيما استقر في البنك الأهلي المصري عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع .

وتستعرض "الوطن" الأسعار المتداولة في البنوك، كالتالي:

بنك المشرق: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 17.60 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 17.55 جنيه للشراء - 17.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 17.54 جنيه للشراء - 17.64 جنيه للبيع.

أخبار متعلقة

"البنك الأهلي المصري" ينتهي من تطوير فرعه في المنتزه

"البنك الأهلي المصري" ينتهي من تطوير فرعه في المنتزه
تباين أداء الدولار في ترقب قرار سعر الفائدة الأمريكية

تباين أداء الدولار في ترقب قرار سعر الفائدة الأمريكية
بنك القاهرة يشارك في تمويل بقيمة 568 مليون جنيه لمشروع عقاري

بنك القاهرة يشارك في تمويل بقيمة 568 مليون جنيه لمشروع عقاري
مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى سعرا لشراء الدولار

مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى سعرا لشراء الدولار

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الوفد العسكري الليبي يتفق على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا

الوفد العسكري الليبي يتفق على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا

قرار بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية في المنوفية

قرار بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية في المنوفية

"كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالوادي الجديد

"كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالوادي الجديد

خالد حسونة: "رجل القلعة" به رسائل للحاكم والشعب ومناسب لهذه الفترة

خالد حسونة: "رجل القلعة" به رسائل للحاكم والشعب ومناسب لهذه الفترة

"المركزي اللبناني" يزيد الاحتياطي لتعزيز الثقة في الليرة

"المركزي اللبناني" يزيد الاحتياطي لتعزيز الثقة في الليرة

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل