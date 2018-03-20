الدولار يرتفع قرشين بـ"مصرف أبوظبي".. ويستقر في "الأهلي المصري"

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرشين، منتصف التعاملات، في بنك واحد "مصرف ابوظبى الاسلامي"، ليسجل 17.60 جنيه مقارنة ببداية اليوم، كأعلى سعر للشراء.

فيما استقر في البنك الأهلي المصري عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع .

وتستعرض "الوطن" الأسعار المتداولة في البنوك، كالتالي:

بنك المشرق: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 17.60 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 17.55 جنيه للشراء - 17.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 17.54 جنيه للشراء - 17.64 جنيه للبيع.