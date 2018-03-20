خبراء عن زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا: دعم علاقات وجذب استثمارات

وصل ولي عهد المملكة السعودية، محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن صباح اليوم، في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لأسبوعين.

ويعقد بن سلمان، خلال الزيارة، لقاءًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع قادة الكونجرس، ليذهب بعد ذلك إلى محطته الثانية نيويورك يوم الخميس المقبل، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، من المقرر أن يلتقي مع كبار المستثمرين في وول ستريت وغيرها من المنظمات الدولية والاقتصادية، كما تشمل الجولة الأمريكية لولي العهد السعودي 4 مدن أمريكية أخرى.

السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال إن توقيت زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا جاء بعد زيارته لمصر، بعد أن ناقش الملفات التي سيتم طرحها في أمريكا على الرئيس الأمريكي، وما تشمله من أزمات الدول، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة العالمية.

زيارة ولي العهد السعودي إلى أمريكا لها عدة أهداف، أولها دعم العلاقات الأمريكية السعودية في إطار خطة ورؤية الأخيرة المعروفة بـ"2030"، وحسب تصريحات حسن لـ"الوطن" من المتوقع أن تتضمن الزيارة جذب للمستثمرين الأمريكيين للدخول في هذه الخطة الشاملة.

إضافة إلى ماسبق، من المتوقع طرح الملفات العاجلة مثل الأزمة اليمنية التي تسعى أمريكا لحلها، والأزمة القطرية، ومناقشة العلاقات مع إيران والأزمة السورية التي دخلت فيها الولايات المتحدة مؤخرا، حسب قول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

من جانبه، يرى الدكتور علي ثابت، الباحث في العلاقات الدولية، أن الزيارة تأتي لتأييد الرؤية المصرية السعودية المشتركة، وكسب دعم الولايات المتحدة في ظل ما تموج به المنطقة من تدخلات خارجية.

وأضاف ثابت لـ"الوطن" من المقرر طرح ملف مكافحة الإرهاب على قائمة الملفات المطروحة، ومناقشة ملف الاستثمارات السعودية الأمريكية، إلى جانب التطرق إلى ملف الأزمة القطرية.