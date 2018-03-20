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الوطن

مليشيا الحوثي تقصف سيارة إسعاف في الخوخة.. واستشهاد أحد أفراد طاقمها

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
مليشيا الحوثي تقصف سيارة إسعاف في الخوخة.. واستشهاد أحد أفراد طاقمها

الاوضاع في اليمن -ارشيفية

قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية سيارة إسعاف مدنية خلال تأدية مهمتها الإنسانية في مديرية الخوخة بجبهة الساحل الغربي لليمن، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد طاقمها الطبي وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لتلقى العلاج، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاماراتية "وام" اليوم .

وقال مصدر طبي، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت سيارة إسعاف كانت تقل مصابين على طريق الخوخة المخا، مشيرا إلى أن القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد قامت بإنقاذ ونقل المصابين ومن ثم تطهير المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية لسيارات الإسعاف المدنية فيه خرق واضح لكافة الأعراف الدولية التي تجرم قصف سيارات الإسعاف المدنية، كما أنه يؤكد مدى الهمجية التي تنتهجها الميليشيات في التعامل مع أبناء الشعب اليمني.

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