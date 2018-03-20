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الوطن

محام عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث: أفكار شاذة ضد الشرع والقانون

منذ 16 دقيقة
كتب: شريف حسين
محام عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث: أفكار شاذة ضد الشرع والقانون

صورة أرشيفية

علق وليد زهران، المحامي والباحث في قضايا الأسرة، على مطالبة بعض الجمعيات النسائية بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأكد "زهران"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن هذا المقترح مرفوض تمامًا؛ لأن الدستور المصري يعمل وفقًا للشريعة الإسلامية، قائلًا: "أفكار شاذة ضد الشرع والدستور والقانون والمجتمع".

وتابع: "إحنا عمرنا ما هنبقى زي تونس، نصوص وحدود الله لا يجب أن يقترب منها أحد"، متعجبًا: "هو إنتوا بتمهدوا للمساواة المطلقة!".

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