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الوطن

"الأسوانية" يؤيدون السيسي في مؤتمر جماهيري بالشيخ صالح

منذ 4 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
"الأسوانية" يؤيدون السيسي في مؤتمر جماهيري بالشيخ صالح

"الأسوانية" يؤيدون السيسي في مؤتمر جماهيري بالشيخ صالح

انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي نظمه قبائل الأسوانية بمدينة أسوان، تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بالشيخ صالح وسط مدينة أسوان، بحضور القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية بأسوان.

وفي كلمته قال الدكتور خيري الجميلي العميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، ان القبائل الأسوانية ما جاءت الا لتؤكد بيعتها ومباركتها لتأييد الرئيس السيسي الذي عبر بمصر لبر الأمان خلال الفترة الماضية وهو قادر لبسط مزيد من الاستقرار داخل ربوع مصر.

وأضاف الجميلي، شهدت سنوات حكم السيسي إنجازات كبيرة وعظيمة وشهد لها الجميع، والأرقام تتحدث عن نفسها الوطنى ومن حبنا لمصر فإننا ندعم ترشح الرئيس السيسي  لفترة ولاية جديدة حرصاً منا على صالح الوطن واستكمالاً لمسيرة البناء والتنمية".

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