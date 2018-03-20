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الوطن

بالفيديو| "كلنا معاك" أغنية لدعم السيسي بمشاركة 11 فنانا

منذ 8 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| "كلنا معاك" أغنية لدعم السيسي بمشاركة 11 فنانا

صورة من أغنية "كلنا معاك"

أنتجت قناة "العاصمة"، أغنية "كلنا معاك" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

شارك في غناء الأوبريت، أكثر من 11 فنانًا ومغنيًا، وأبرزهم: خالد سليم، محمد عدوية، رنا سماحة، آية عبدالله، ومن تأليف الشاعر فوزي إبراهيم، والألحان والتوزيع محمد رحيم، وتم تصوير الكليب في استديوهات العاصمة، والأماكن السياحية في مصر مثل الحسين.

كما شارك في عدد كبير من نجوم الفن مثل "أحمد فلوكس، وتامر عبدالمنعم، وهشام ماجد، وأحمد السبكي، ونجوم مسرح مصر، وأحمد جميل".

جاءت كلمات الأغنية: "كلنا وياك هنكملها، والشيلة هنشيلها معاك، كلنا كلنا معاك، قلبنا حلمنا معاك، ربنا جابلنا نصرنا حلمنا، كلنا معاك".

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