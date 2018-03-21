رئيس "دفاع النواب": "السيسي" يتمتع بخلق رفيع ظهر في حوار "شعب ورئيس"

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتمتع بأخلاق عالية ويلتزم بمفاهيم ومبادئ مصرية أصيلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ذلك ظهر بوضوح في حواره الذي أذيع اليوم بعنون "شعب ورئيس"، مع المخرجة ساندرا نشأت، مضيفا في تصريح لـ"الوطن": "الرئيس ذو خلق راقٍ، وتربي علي الأخلاق المصرية، وينتقي ألفاظه بعناية بالغة حتي لا يجرح أحد، وهو يقدم قدوة في الاحترام والمباديء وحسن الخلق للجميع".

وأشار "عامر" إلي حديث الرئيس السيسي عن تحقيق الأمن والاستقرار، قائلاً: "هذا الأمر يلمسه كل مواطن بسيط، وما تم بذله خلال الأربع سنوات الماضية علي هذا المستوي إنجاز كبير، حيث استعادت مصر أمنها واستقرارها"، متابعا: "إحنا كنا فين وبقينا فين".