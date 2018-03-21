أبرز رسائل السيسي في حواره "شعب ورئيس" مع ساندرا نشأت

رسائل عديدة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه مع المخرجة ساندرا نشأت الذي جاء تحت عنوان "شعب ورئيس"، واستغرق لمدة 60 دقيقة.

وترصد "الوطن" أبرز الرسائل التي جاءت خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في "شعب ورئيس".

- أهمية قراءة التاريخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان متفوقًا في جميع المراحل الدراسية، موضحًا أن مادة التاريخ كانت أكثر مادة كان يحبها، ومضيفًا "إحنا ممكن نكتب تاريخ الفترة اللي فاتت عن طريق كتابة أولية للأحداث وبتجرد شديد ونجيب ناس متخصصة عشان متقولش توجهاتها".

وأكد أن التاريخ بالنسبة له هو اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، مضيفًا: "عشان محدش يقدر يضحك عليه".

- كشف كواليس ليلة 3 يوليو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لجأ إلى الله ليلة 3 يوليو قبل اتخاذ قراره، مضيفًا: "في المواضيع دي أنا بكلم فيها ربنا بس، لأنه هو المطلع على اللي إحنا بنعمله".

وأضاف السيسي: "فيه ناس ممكن تقول إحنا طمعانين في سلطة أو تعتبرها مؤامرة، أو سوء تقدير حتى، بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع على اللي بنعمله".

وأوضح خلال إجابته على سؤال المخرجة ساندرا نشأت، "حضرتك نمت يا ريس ليلة 3 يوليو"، فأجابها: "أه طبعًا نمت، بس مش طبعي أنام بدري، نمت الساعة 12 كدة أو واحدة، مكنتش قلقان لأنها مش مؤامرة، واستخرت ربنا قبل القرار".

- توضيح مميزات الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين يتميزون بالقدرة على الاستيعاب وفهم الأمور بشكل جيد، مضيفًا: "المصري حدق أوي".

وعن عيوب المصريين، أضاف السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت: "إصبروا شوية".

- التحديات المصرية أكبر من أي رئيس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان شخصًا وطنيًا شديد الحب لبلده مصر والوطن العربي بشكل عام، أما الرئيس الراحل محمد أنور السادات فكان قدره الاستشهاد.

وعن مبارك، قال: "التحديات المصرية أكبر من أي رئيس، سواء جمال عبدالناصر أو السادات أو مبارك أو مرسي".

- اقتصاد القوات المسلحة

قال إن اقتصاد القوات المسلحة 2% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونسعى من خلاله توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن الناتج المحلي لمصر 4.3 تريليون جنيه.

- تقبل الرأي الآخر

عرضت المخرجة ساندرا نشأت، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، آراء الشارع المصري في الرئيس.

وتابع الرئيس فيلمًا ضم العديد من آراء المواطنين في أحوال البلد والمعيشة وإدارة السيسي للبلاد بكل صراحة، وكان هناك من ينتقده ومن يشكره على المشروعات والأمن والأمان.

- حريص على المشاركة الديمقراطية

قال إنه حريص على المشاركة الديمقراطية، موضحًا أنه كان يريد وجود أكثر من شخص ينافسه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "السيسي": "بتلكموني في موضوع مليش ذنب فيه، كنت أتمنى يكون معانا 1 واتنين و10 من أفاضل الناس، بس هما لسة مش جاهزين".