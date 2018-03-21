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الوطن

المطربة آيه عبد الله: وجودي في حملة دعم السيسي "شرف لي"

اليوم AM 04:31
كتب: محمود البدوي
المطربة آيه عبد الله: وجودي في حملة دعم السيسي "شرف لي"

آية عبد الله

أعربت المطربة آية عبد الله، عن سعادتها بالمشاركة في أوبرت "كلنا معاك" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متمنية بأن يلقى الأوبريت إعجاب المصريين.

وأضافت "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أن أجواء التصوير كانت مبهجة وجميلة، موضحة أنها تشرفت بأن تكون ضمن الحملة المؤيدة للرئيس السيسي، وكذلك تشرفت بالغناء مع عدوية ورنا وخالد سليم والتصوير مع الممثلين، موجهة الشكر إلى الملحن محمد رحيم.

ذكر أن أوبرت "كلنا معاك" من إنتاج فضائية "العاصمة" بمشاركة كل من محمد عدوية ورنا سماحة، وخالد سليم وآية عبد الله والإعلامي تامر عبد المنعم وعدد من أبطال مسرح مصر.

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