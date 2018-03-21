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الوطن

اليوم.. المؤتمر الختامي لـ"موسى" لتوجيه رسالة للناخبين

منذ 41 دقيقة
كتب: محمد حامد
اليوم.. المؤتمر الختامي لـ"موسى" لتوجيه رسالة للناخبين

موسى مصطفى موسى

يعقد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، مؤتمرا ظهر اليوم، بمقر الحزب لمناقشة المشهد الانتخابي واعلان خطة حملته الانتخابية في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد من أعضاء وقيادات الحملة وحزب الغد وعدد من شباب وشيوخ المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية، الذي يترأسه موسى.

وتبدأ انتخابات المصريين في الداخل 26 مارس الجاري وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وقال أسامة موسى مساعد رئيس حزب الغد، ان هذا المؤتمر سيكون الختامي لـ"موسى" وسيوجه من خلاله رسالة إلى الناخبين ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات بكثافة.

وأكد موسى لـ"الوطن"، أن حملة موسى حتى ستعقد مؤتمر جماهيري حاشد في 23 مارس بحضور موسى بمدينة 6 أكتوبر سيشارك فيه جميع شباب الحزب وقياداته وشيوخ القبائل العربية الداعمة لموسى.

 

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