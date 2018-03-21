وزير إسكان سلطنة عمان يزور "المجتمعات العمرانية والشيخ زايد و6 أكتوبر"

قام الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير إسكان سلطنة عمان، والوفد المرافق له، بزيارة مقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان فى استقباله المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وصرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، بأنه تم خلال الزيارة تقديم عرض مصور لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع في مختلف المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع مثل (العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وتوشكى الجديدة) وكذا مشروعات الإسكان المختلفة (الاجتماعي – المتوسط ).

وأضاف نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن: قام الوزير العماني، والوفد المرافق له بجولة في مدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، شملت المحور المركزي للخدمات، ومشروع دار مصر (المرحلة الثانية والثالثة)، والحديقة المركزية، وأحد التجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، ومنطقة المطورين الصناعية، ومحطة مياه حدائق أكتوبر، بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأشاد الوفد العماني بحجم الإنجاز الذي تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المشروعات التي تنفذها، ومعدلات التنفيذ العالية التي فاقت كل التوقعات.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد العماني المرافق لوزير إسكان سلطنة عمان، ضم، السفير علي العيسائي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والمهندس خالد بن محفوظ البوسعيدي، رئيس مكتب وزير الإسكان بسلطنة عمان، والمهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان بسلطنة عمان.