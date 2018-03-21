السيسي وقرينته يشهدان حفل تكريم الأم المثالية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفقة قرينته انتصار عامر، لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.