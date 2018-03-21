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الوطن

السيسي وقرينته يشهدان حفل تكريم الأم المثالية

منذ 36 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
السيسي وقرينته يشهدان حفل تكريم الأم المثالية

الرئيس السيسي وقرينته

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفقة قرينته انتصار عامر، لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

«السيسى» يُكرم الأمهات المثاليات

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بث مباشر| حفل تكريم الأم المثالية بحضور السيسي

بث مباشر| حفل تكريم الأم المثالية بحضور السيسي

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