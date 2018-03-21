عاجل| السيسي يستمع لعزف "النور والأمل" في حفل تكريم الأم المثالية

بدأت فعاليات تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمهات المثالية، بمعزوفة موسيقية من تأليف فرقة أوركسترا "النور والأمل".

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.