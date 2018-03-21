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الوطن

بالصور| المحافظ وقيادات الجيش الثالث يفتتحون المدرسة العسكرية برأس سدر

منذ 11 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| المحافظ وقيادات الجيش الثالث يفتتحون المدرسة العسكرية برأس سدر

افتتاح المدرسة العسكرية

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، مدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات الثانوية العسكرية بمدينة رأس سدر، بحضور العميد محمد عبد المالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي للتربية العسكرية والعميد عاصم سعدون ممثل القيادة الموحدة والعقيد هيثم شفيق ممثل عن الجيش الثالث الميداني ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مدرسة الشهيد الرائد أيمن عبد الحميد محمد كتات العسكرية برأس سدر يبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه تبرع من أحد رجال الأعمال تحت إشراف القوات المسلحة وتضم 12 فصلا ومعملي كيمياء وأحياء ومكتبة ومعمل حاسب آلي.

وتقدم المحافظ خلال الافتتاح بالشكر لرجل الأعمال هاني العسال الذي تبرع بإنشاء المدرسة على نفقته الخاصة وتمت عمليات الإنشاء خلال ست شهور فقط.

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