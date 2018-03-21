هالة السعيد: مطمئنون على أن السيسي سيواصل جهوده لتعزيز وضع المرأة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المرأة مازال لديها العديد من التحديات التي تواجه تمكينها اقتصاديا.

وأضافت العسيد، خلال احتفال تكريم المرأة المصرية بحضور عبد الفتاح السيسي، أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل تعد منخفضة، مضيفة: "الحكومة تنظيم العديد من البرامج التدريبية لزيادة اندماع المرأة في سوق العمل".

وتابعت: "مطمئنون على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيواصل الجهود لتعزيز وضع المرأة في المجتمع".

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.