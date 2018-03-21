بلاغ للنيابة العامة لاكتشاف تغير في بيانات متوفية بالمنيا

تقدم مفتش صحة المنيا ببلاغ للنيابة العامة، يفيد اكتشاف تغير ببيانات سيدة متوفية في أثناء استخراج شهادة الوفاة لها.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بوفاة "أماني-ه" 21 سنة ربة منزل مقيمة بقرية تونا الجبل بمركز ملوي بإدعاء حرق ناري قديم أثناء التدفئة في شتاء يناير الماضي، عقب فترة علاج استمرت لمدة شهرين بقسم الحروق بمستشفى المنيا العام.

وأثناء توقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان أسباب الوفاة بمعرفة مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني اسحق شحاته، تبين أن الأهلية أدلوا ببيانات مغايرة للواقع بمحاضر الشرطة وتذاكر العلاج، باسم "إيمان-م"، رغم أن اسمها ببطاقة الرقم القومي"أماني".

وأفاد التقرير الطبي أن الوفاة كانت بسبب حرق ناري من الدرجة الثالثة بنسبة 45%، وتحرر محضر بتزوير البيانات، وأخطرت نيابة مركز ملوي لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، والتي قررت استعجال تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد سبب الوفاة، وأسباب ودوافع تغير البيانات.