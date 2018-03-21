غادة والي: أقمنا مشروعات إنتاجية وتجارية لخدمة المرأة المصرية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية تدعم 2 مليون و100 ألف سيدة مصرية، بتكلفة شهرية تبلغ 881 مليون جنيه.

وأضافت والي، خلال تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي، أنه تم صرف 46 مليون جنيه لعدد 3265 سيدة، وأقامنا مشروعات تجارية وصناعية وانتاج حيواني لخدمة المرأة.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.