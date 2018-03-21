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الوطن

السيسي: "مفيش سيدة مصرية اعترضت إنها فقدت شهيدها"

منذ 27 دقيقة
كتب: عزة عطية
السيسي: "مفيش سيدة مصرية اعترضت إنها فقدت شهيدها"

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"النهاردة يوم جميل جدا جدا، من أول اليوم كان بدايته جميلة جدا ورائعة، هو في كلام كتير جدا مكتوب هنا وهقراه لكن خليني أقولكم إحنا عملنا كده السنة اللى فاتت، وأسمحوا لي إننا نكررها السنة دي".

وطالب السيسي خلال إحتفال عيد الأم وتكريم الأم المثالية بالوقوف تحية للمرأة المصرية :"هطلب منكم إننا نقف تحية وتقدير لكل سيدة مصرية، تحية وتقدير لعظيمات مصر".

وأضاف: "كلامي عن الست المصرية، لا ينتهي وده مش مجاملة ولا مبالغة، خلال الخمس سنين اللى فاتوا دول انا اتصور إن أى حد يجامل، لكن محدش يجامل بدم ولاده ولا الزوجة هتجاملني بدم زوجها، خلال الـ5 سنين اللى فاتوا أنا التقيت بأهالي شهداء كتير وأقسم بالله لم اسمع كلمة واحدة من أم أو زوجة أو ابنة شهيد لها علاقة بالملامة، على الأقل أمامي مش عاوزة تحرجني أو تكسفني فكانت تبقى هي قوية وتقول فدا مصر، أنا بتكلم عن مئات ومش عاوز أقول الرقم كله، مفيش سيدة مصرية قالت كلمة تعترض فيها بإنها فقدت شهيدها".

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

«السيسى» يُكرم الأمهات المثاليات

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