السيسي: "مفيش ست اشتكت من الغلاء ولا إن الرئيس يرخص لنا الحاجة شوية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الست المصرية دايما شايفة مصر، وتبتلع آلامها وأحزانها دايما عشان خاطر مصر، وأنا إنسان بشوف ده وبقدره وبحترمه".

ودعا الجميع خلال كلمته في إحتفال عيد الأم وتكريم الأم المثالية لتقدير واحترام السيدات المصريين، قائلا: "خلال الـ7 سنين الماضيين كان أكثر من دفع وتألم كانت السيدة والبنت المصرية، أنتم أكتر ناس دفعوا الثمن، عشان كده أنا مش ببالغ لما بقول أنتم عظيمات مصر".

وأضاف :"القلوب القوية دي كانت ومازالت قادرة تستحمل وتستحمل، ولا حد فيهم اشتكى من الغلاء ولا قال خلوا الرئيس يرخص لنا الحاجة شوية".

وأشار إلى 30 يونيو، قائلا: "كنتوا بتنزلوا وتدعموا وتفطروا مع بعض في الشارع، وده كان علامة كبيرة في حياتي كإنسان بيشوف المسؤولية والحرص والحذر والخوف من الضياع"، وأضاف: "الحقيقة لأجل القلوب القوية دي ربنا حافظ على البلد دي"

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.