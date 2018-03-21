السيسي: "أنا محتاجكم لإن المشوار لسه مخلصش وبلدنا هتأخد مكانها".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"أنا قلتلكم من كام سنة كده مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا، قلتها لكم من 4 سنين، وبكررها لكم دلوقتي، ولسه لسه محتاجكم أكتر، وأرجع تاني أقولكم حتى لما الإجراءات اللي إحنا عملناها مكانش في خيار غيرها، أنا بتكلم عن السيدة المصرية والشابة المصرية برضو وقفت وأنا محتاجكم أيوة لإن المشوار لسه مخلصش".

وأضاف خلال كلمته في إحتفال عيد الأم وتكريم الأم المثالية لتقدير واحترام السيدات المصريين، قائلا:"إحنا مصرين إن بلدنا تأخد مكانها الذي يليق بها وسط الأمم، أنا محتاج إن كل سيدة وأم واخت من فضلك مش هقولك عشان خاطري أنا لكن عشان خاطر بلدنا، وأنا محتاج إن الدنيا كلها تشوفنا تحت في الشارع، وقولوا ما شئتم".

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.