سيدة للسيسي: "ربنا ياخد من عمري ويديك".. ويرد: "ربنا غني ويديكي العمر"

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعاء أحد السيدات له "ربنا يحفظك وربنا ياخد من عمري ويديك" ليرد عليها السيسي قائلًا:"ليه ليه، لا لما نطلب من ربنا، ربنا أصله غني، يعني تطول عمره هيقولك حاضر ومش لازم ياخد من عمر حد".

وتابع السيسي خلال كلمته في احتفالات وزارة التضامن الإجتماعي بعيد الأم وتكريم الأم المثالية: "ربنا يديكي العمر والصحة".

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.