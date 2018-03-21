502 براءة اختراع بجامعة الإسكندرية منذ 2010

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، التقرير الخاص بمكتب حقوق الملكية الفكرية بالجامعة والذي تضمن عرض لأنشطة المكتب وكيفية التقدم لتسجيل براءة الاختراع من خلاله.

وأشار التقرير إلى أن عدد براءات المقدمة من خلال المكتب منذ نشأته فى عام 2010 وحتى الآن وصلت إلى 506 براءة اختراع تم الحصول على 52 منها.

واستعرض المجلس آراء وتوصيات اللجنة المشكله لوضع تصور لإعادة تأهيل والاستفادة من المكتبة المركزية بالجامعة فى ظل الثورة المعلوماتية وإمكانية تحويل مقتنيات المكتبة إلى صورة رقمية لتحقيق الاستفادة المثلى لخدمة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ووضع خطة لاستثمار المكتبة، واقتراح تخصيص موقع متميز لبناء المكتبة لجذب الزائرين وتشجيع الإقبال عليها، بالإضافة إلى إنشاء متحف للمقتنيات النادرة لجامعة الإسكندرية يضم المخطوطات والكتب التراثية، مع التوجيه بإجراء عمليات الترميم اللازمة لتلك المخطوطات.

وناقش المجلس خطة الارتقاء بالمجلات العلمية بالجامعة مع التوصية بضرورة رفعها على موقع بنك المعرفة المصري، وإنشاء لجنة لتقديم الدعم الفني اللازم لمحرري المجلات العلمية بكليات ومعاهد الجامعة، وذلك لأهميتها بالنسبة للنشر العلمي ومردودها على التصنيف العالمي للجامعة.