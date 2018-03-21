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الوطن

محافظ قنا: 38 مليون و373 ألف جنيه لتنفيذ 1730 من المشروعات الصناعية

منذ 11 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ قنا: 38 مليون و373 ألف جنيه لتنفيذ 1730 من المشروعات الصناعية

محافظ قنا خلال ندوة - ارشيفية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه جري اعتماد مبلغ 38 مليون و373 ألف جنيه، لتنفيذ 1730 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقال الهجان، إن عدد المشروعات الممولة بلغت 1730 مشروعاً، منها 140 مشروعا صغيرًا، بإجمالي تمويل بلغ 21 مليون و226 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1590 مشروعا، بتمويل قدره 17 مليون و147 ألف جنيه.

وأضاف الهجان، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولي فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .

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