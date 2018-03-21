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الوطن

بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات

منذ 24 دقيقة
كتب: رجب آدم
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، اليوم الأربعاء، مراسم الصلح التي جرت بنادي قوص الرياضي، بين عائلتي آل حسن سعد الله وآل العشاروه.

وجاء ذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الي عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء مركز قوص.

وقال الهجان خلال كلمته، إن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات نجحت في إنهاء 86 خصومة ثأرية خلال الاربعة سنوات الأخيرة وهو ما يعكس تغير الثقافات لدى المواطنين والإيمان، بأن الأمن والأمان والمحبة بين الناس هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات وهو ما بدأت تظهر ثماره بالفعل في المحافظة حيث تم انجاز العديد من المشروعات التنموية.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإرسائهم لروح التسامح، كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك من أهل المشورة والرأي والعقلاء والمصلحين، مشيداً بدور لجنة المصالحات وكافة الأجهزة التي شاركت لإنجاح هذا الصلح وجعلته واقعاً نسعد به جميعا، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية لما بذلوه من جهود مضنية لإتمام ورعاية هذا الصلح.

وأكد الدكتور عباس منصور، أن إنهاء مثل تلك الخصومات يساعد على تغير الثقافات الخاطئة لدى المواطنين، ويبعث لديهم الإحساس بالأمن والأمان والمحبة فيما بينهم، كما قدم الشكر لمحافظ قنا ومدير أمن قنا على مجهوداتهم في إنهاء جميع الخصومات بالمحافظة.

من جانبه أعرب اللواء علاء العياط عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين، مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية، التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية، ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين.

بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات
بالصور| محافظ قنا 86 مصالحة ثأرية خلال 4 سنوات

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