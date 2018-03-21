وكيل "تعليم أسيوط" يستجيب لفتاة طلبت تكريم والدها كأب مثالي

استجاب صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم لفتاة جامعية، طلبت منه أن يكرم والدها "معلم لغة عربية بمدرسة بدر للغات" كأب مثالي تفانى في تربية أبنائه، ورفض الزواج بعد إنفصاله عن والدتهم وتفرغ لتربية أبنائه، وكان لهم الأب والأم.

وتقول نورهان صفوت، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة أسيوط: "منذ يومين ومع اقتراب عيد الأم نظرت لأبي، وهو يقوم معنا بدور الأب والأم في الحب والحنان، وتحمل المسئولية والمعيشة وفكرت لماذا لا يكون هناك عيدا للأب أستطيع من خلاله إسعاد والدي، ودخلت المطبخ وفكرت في أن أكرم والدي وأمنحه لقب الأب المثالي"، مضيفة: "قلت لنفسى لو كرمته أنا لا يكفي حقه علىي وما قام به معي وإخوتي، ووقتها طرأت بخاطري فكرة أن أذهب لوكيل وزارة التربية والتعليم، وأطلب منه أن يمنح أبي لقب الأب المثالي ويكرمه".

وتابعت: "تخوفت فى البداية وعرضت الموضوع على زميلتىن لي في الكلية فشجعاني على الفكرة، خاصة وأنهم يعلمون كل شيء عن حياتنا، وما قدمه والدنا لي ولإخوتي الثلاثة".

واستطردت "توجهت لمكتب وكيل الوزارة وعلمت بأنه يتابع مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية، فتوجهت إلى حيث يكون".

وأوضحت "قصصت على وكيل الوزارة قصة والدي ورغبتي في أن يكرمه، كأب مثالي فرحب جدا وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته، بأن يكون أحد أبناء التربية والتعليم بهذا التفاني الذي استحق عليه لقب الأب المثالي، وبكل حب منح والدي شهادة التقدير كأب مثالي على أن يتم تسليمها، له في طابور الصباح بالمدرسة التي يعمل بها".

وذكرت نورهان قصة والدها وقالت "نحن 4 أشقاء ولدين وبنتين وإنفصل والداي وكنت في الصف الأول الإعدادى، ورفض والدي الزواج حتى لا تأتي مرات أب تتعبنا وتفرغ لتربيتنا، مشيرة إلى أنها تتذكر جيدا أنها كانت تشعر به، عندما كان يدخل عليهم الحجرة ليغطيهم ويستيقظ باكرا، كي يحضر لنا السندوتشات وتساءلت ألا يستحق هذا أن يكون أبا مثاليا "أنا بقول لبابا إنهارده لا يوجد لغة في هذا العالم، يمكن أن تعبر عن حبك يا أبي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً، يا أحن وأجمل أب في الدنيا".