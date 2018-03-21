"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

التقى النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف مع دعم مصر، اليوم اﻷربعاء، مع مفوضية الاتحاد الأوربي لدى مصر، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تشريعات اقتصادية مهمة لتحسين مناخ الاستثمار والأدوات المالية الجديدة والتي كان ينتظرها مجال ريادة الأعمال.

ودعا غلاب إلى نقل الصورة إلى رجال الأعمال حتى يتمكنوا من الاستثمار داخل مصر بصورة والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة، مشيدًا بالشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال اللقاء أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على إصدار التشريعات فقط وإنما يقوم بدور الرقابة والمتابعة على ما تم إنجازه من تشريعات ومتابعة تقارير الأداء بصفة دورية وذلك لدفع عجلة الاستثمار ومنح الاقتصاد المصري المكانة التي يستحقها.