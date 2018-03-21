في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. "دعم مصر" يطالب بالمشاركة في الانتخابات

شهدت الساحة الشعبية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا دعا إليه ائتلاف دعم مصر لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور بالتعبير عن رأيهم والمشاركة الإيجابية.

حضر المؤتمر النائب مجدي مرشد اﻷمين العام لائتلاف دعم مصر وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وعائلات وشباب محافظة الشرقية.

وفي كلمته أمام المؤتمر قال النائب مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يدعو الشعب المصري من خلال المؤتمرات الحاشدة إلى التمسك بحقه الدستوري في المشاركة وعدم التنازل عنها، مؤكدا أن ممارسة هذا الحق تمثل إرادة المواطن في الحصول على حقوقه كاملة.

وتابع: مصر تتعرض لمؤامرات ومطامع خارجية ويجب على الشعب المصري أن يدرك ذلك جيدا وألا يسمح لأحد أن يتلاعب بمستقبله وأن يقرر مصيره بنفسه.

وتأتي تلك المؤتمرات الحاشدة فى ظل حرص ائتلاف دعم مصر على توعية الجماهير بأهمية المشاركة إيمانا بما حققته مصر وما تطمح إلى تحقيقه في المستقبل، وأن نزول المواطنين للمشاركة الإيجابية هو ترجمة حقيقية لوعيهم بقضايا وطنهم.