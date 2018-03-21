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الوطن

الأحد.. "دعم مصر" يعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة أزمة "أوبر وكريم"

منذ 24 دقيقة
كتب: هبة أمين ومحمد طارق
الأحد.. "دعم مصر" يعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة أزمة "أوبر وكريم"

محمد السويدى

يعقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة النائب محمد السويدي، في مقره بالتجمع الخامس، يوم الأحد المقبل، جلسة حوار مجتمعي لدراسة دمج شركتي "أوبر وكريم" في إطار قانوني.

وأعرب دعم مصر في بيان، عن تقديره الكامل للسلطة القضائية والدعاوى المنظورة أمام المحاكم المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال هذه الجلسة التي تأتي ضمن جلسات الاستماع والجلسات النقاشية التي يجريها الائتلاف إلى إيجاد إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين بهاتين الشركتين.

وأكد الائتلاف، أن جلسة الاستماع التي ستعقد سيشارك فيها ممثلون عن الشركتين في حضور أعضاء من الائتلاف ولجنة النقل بمجلس النواب، والجهات ذات الاختصاص لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية وفي إطار التأكيد على احترام القضاء وتفعيل القانون.

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