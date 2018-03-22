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الوطن

سيدة تنهار من البكاء على الهواء.. وتناشد السيسي بإعادة نجلها المختطف

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سيدة تنهار من البكاء على الهواء.. وتناشد السيسي بإعادة نجلها المختطف

بسمة وهبة

انهارت صفية عبد السميع، والدة الطفل "يوسف"، المختطف منذ 3 سنوات ونصف، بعد أن دخلت في نوبة من البكاء الشديد على الهواء، خلال حوارها في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث قالت إن سيدة منتقبة اختطفت ابنها الصغير من أمام المنزل في محافظة الجيزة.

وأضافت "عبد السميع": "نفسي أخده في حضني، ابني وحشني، أنا مش عارفة هو عايش ولا مش عايش، أنا مبحسش بأي أعياد، والفرحة راحت من يوم اختطافه، ومش عايزة حد يقولي كل سنة وانتي طيبة علشان أنا مش طيبة، وعايشة ومش عايشة".

واستغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي وناشدته بمساعدتها لاستعادة نجلها، قائلة: "يا ريس ساعدنا أنت كرمت أمهات الشهداء ومسألتش أمهات المخطوفين عاملين إيه، وبتساعد الكل، وهانتخبك في الانتخابات الرئاسية".

فيما قبلَّت الإعلامية بسمة وهبة رأس السيدة على الهواء واحتضنتها، مناشدة اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية بمساعدة السيدة في عودة نجلها إليها.

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