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الوطن

بسمة وهبة مشيدة بمعاملة السيسي للمرأة: "بيحسسنا بكياننا"

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة مشيدة بمعاملة السيسي للمرأة: "بيحسسنا بكياننا"

بسمة وهبة

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمهات المثاليات وتكريمهن أمس في احتفالية المرأة، موضحة أن السيسي أشعر المرأة المصرية بكيانها ولا يفوت أي مناسبة إلا ويحتفي بها.

ووجهت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والداخلية، لتكريمهم أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة عيد الأم.

وتابعت: "السيسي كرّم الأمهات نيابة عن الشعب المصري، رأينا الرئيس الإنسان، الذي تذكر والدته ورآها في صورة كل أم كرمها، وفي صورة الأم التي احتضنها".

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