بعد صدور حكم بحبسها 8 أشهر.. أبرز محطات محاكمة عهد التميمي

أسدل الستار اليوم علي محاكمة الطفلة الفلسطينية "عهد التميمي" بالحكم بحبسها لمدة ثمانية أشهر، بعد سلسلة من الجلسات بدأت منذ اعتقالها ليلة الثامن عشر من ديسمبر 2017، ووجهت لها النيابة العسكرية لائحة اتهام معدلة تشمل أربع تهم بدلا من اثني عشر تهمة كانت قد وجهتها لها النيابة العسكرية الإسرائيلية، من ضمنها "الاعتداء على جندي" تم توثيقه بالفيديو في ساحة منزلها الواقع في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وتستعرض "الوطن" محطات مرت بها "عهد التميمي" في محاكمتها حتى صدور الحكم اليوم:

- 19 ديسمبر، داهمت قوات الاحتلال منزلها وتم اعتقالها، عقب انتشار مقطع فيديو علي الانترنت "لعهد التميمي" ابنه قرية النبي الصالح وهي تصفع جندياسرائيلي علي وجه بعد محاولته التعدي عليها بالضرب، مما اعتبرته إسرائيل بأنه يمثل إهانة للكيان الصهيوني.

- في 24 ديسمبر 2017، كانت أولي جلسات محاكمتها عقب خضوعها للعديد من تحقيقات النيابة العسكرية الإسرائيلية، وظهرت عهد في جلسة محاكمتها قوية متحدية بابتسامتهاالتهم التي واجها له الاحتلال، وانتهت الجلسة برفض المحكمة اطلاق صراحها.

- في الأول من يناير من العام الجاري، مددت المحكمة الإسرائيلية اعتقال "عهد التميمي" بعد أن قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام بحق عهد تضمنت اتهامها بمهاجمة ضابط وجندي إسرائيليين بقبضات اليد والصياح في وجوههم، إضافة إلى مهاجمتها ورشقها بالحجارة قوات إسرائيلية في خمسة أحداث أخرى، واعتراض عمل الجيش، والمشاركةفي أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها.

- في الخامس عشر من يناير 2018، رفضت المحاكمة مجدداً اطلاق صراح "عهد التميمي" إلي حين استكمال تحقيقات النيابة العسكرية الإسرائيلية معها.

- وفي أواخر يناير 2018، أجل القضاء العسكري الاسرائيلي محاكمة عهد إلي السادس من فبراير برغم من انه كان من المفترض ان تمثل امام القضاء في 31 من الشهر ذاته ثم تم تأجيل محاكمتها من السادس من فبراير إلي الثالث عشر من الشهر نفسه، بدون أن يقدم القضاء العسكري الاسرائيلي أسباب التأجيل.

- وفي 20 من مارس عام 2018 قامت المحكمة الإسرائيلية بإصدار حكمها بإغلاق جلسات محاكمة الشابة الفلسطينية أمام العامة والصحافة.