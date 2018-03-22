مايا مرسي: أحلم أن تحصل المرأة المصرية على نصف المناصب الحكومية

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمراة، إن احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الأمهات المثاليات كل عام بمناسبة عيد الأم أصبح عهدا رئاسيا منذ توليه منصبه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحتل مكانة عظيمة في نفس كل مرأة مصرية، موضحة: "أحمل نيابة عن كل مرأة المصرية رسالة من التقدير والاعتزاز للرئيس السيسي".

وأكدت "مرسى" أنها تحلم أن تحصل المرأة على نصف المناصب الحكومية، مشيرة إلى أن المراة المصرية تتميز بالكفاءة والمسؤولية، لأن هناك مساندة رئاسية قوية.