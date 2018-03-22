موجز 6 صباحا| تكريم الأمهات المثاليات.. ورولا تطلب من الإبراشي الغناء

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث مكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط صاحب محطة بنزين، وبحوزته 3500 لتر سولار مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، بمركز أبشواي، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط "علي.ع.إ" (37 سنة-صاحب محطة بنزين)، ومقيم بمركز أبشواي، لحيازته 3500 لتر سولار مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 132 لسنة 2018م جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 متهمين هاربين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا إحراز سلاح ناري، وسلاح ناري، وسرقة دراجة نارية، في حملة أمنية مكبرة، وفقا لبيان أمني، صباح أمس.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط كل من "عمر.س" (30 عاما، عامل، ومقيم بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 508 لسنة 2018م إداري مركز يوسف الصديق، بتهمة إحراز سلاح ناري، و"مصطفى.م.أ" (39 عاما، عامل، ومقيم بقرية العجميين بمركز أبشواي) السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 17 لسنة 2018م جنح أ.د.ط مركز أبشواي بتهمة حيازة سلاح ناري.

كما تمكنت الحملة، من ضبط "عبدالرحمن.م.ا" (33 سنة-عاطل)، ومقيم ببندر أبشواي، مسجل خطر تحت رقم 536 فئة ب "سرقات عامة"، والسابق اتهامه في 28 قضية، بتهم سرقة متنوعة، ومخدرات، وسلاح، وتبديد، وخيانة أمانة، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا تبديد، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4460 لسنة 2018م جنح مركز أبشواي بتهمة سرقة دراجة نارية.

وأحيل المتهمون إلى النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

ضبط صاحب محطة بنزين بحيازته 3500 لتر سولار مدعم بالفيوم

ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا سلاح ناري وسرقة بالفيوم

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