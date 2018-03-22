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الوطن

موجز 9 صباحا| طقس شديد الحرارة.. وإعلامية تقبل قدم والدتها على الهواء

منذ 51 دقيقة
كتب: شريف سليمان
موجز 9 صباحا| طقس شديد الحرارة.. وإعلامية تقبل قدم والدتها على الهواء

الطقس

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا. 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة. 

كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ36 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 20 درجة مئوية.

كما قالت المهندسة مني محمد علي، مدير إدارة متابعة المشروعات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه يجري حاليا مشروع إحلال وتجديد محطتين رفع صرف صحي رئيسية بمركزي الفرافرة والداخلة، بتكلفة تقديرية 3.4 مليون جنيه.

وأضافت مني، أن المشروع شمل محطة قرية الهنداو بالداخلة ومحطة قرية الكفاح بالفرافرة، وأنه سيجري إحلال وتجديد خطوط انحدار شوارع صلاح سالم وشارع العدل وشارع بورسعيد بمركز الخارجة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط طرد بطول 400م من المحطة الرئيسية إلى الغابة الشجرية بتكلفة تقديرية 29.3 مليون جنيه.

وأشارت أنه يجري حاليا إحلال وتجديد معامل محطات تنقية مياه شرب الخارجة 5 ومحطة الزهراء 2 بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي القديمة بالخارجة بتكلفة تقديرية 675351 ألف جنيه، وأكدت أن نسب تنفيذ الأعمال في المحطات الجاري الإحلال والتجديد بها وصلت ما بين 50% إلى 75%.

 بالفيديو إعلامية تقبل قدم والدتها على الهواء

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إحلال وتجديد بمحطات الصرف الصحي في الوادي الجديد

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