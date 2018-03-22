وفد برلماني برئاسة علاء عابد يطير لبريطانيا لكشف حقيقة مقتل "مريم"

غادر مطار القاهرة، صباح اليوم، وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد المحامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب إسماعيل نصر الدين، متوجها إلى بريطانيا، لفتح ملف مقتل المواطنة المصرية الفقيدة مريم عبدالسلام.

ويعقد الوفد سلسلة مكثفة من اللقاءات مع المسؤولين خلال هذه الزيارة التي تستمر 3 أيام لكشف جميع الملابسات والحقائق حول مقتل المواطنة المصرية مريم.

وتبدأ لقاءات الوفد البرلماني المصري مع سايمون ماكدونالد الوكيل الدائم بوزارة الخارجية البريطانية، ولقاء مع النائب البريطاني كريس ليزلى عن دائرة نوتينجهام، ويشارك في هذا اللقاء المحقق روب جرفين المسؤول عن القضية.

كما يجرى الوفد لقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البريطانية مع مصر ستيفن تيمز ثم يلتقي الوفد البرلماني المصري مع أسرة الفقيدة ومع الطبيب المصري أحمد حسين الذي تابع حالة الفقيدة والمحامي عماد حمدى أبو حسين.

وأكد النائب علاء عابد في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته مطار القاهرة، أنه تم ترتيب هذه الزيارة الهامة مع السفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا الذي أعد برنامج الزيارة لتسهيل زيارة الوفد البرلماني وصولا لحقيقة واقعة مقتل مريم.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب ووزارة الخارجية يولوا هذا الحادث أهمية كبرى، إعمالا لسياسة الدولة التي يتبناها الرئيس وهي حماية كرامة المصريين تحت أي سماء وعلى أي أرض.